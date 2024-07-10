ГПС предотвратила контрабанду около 37 кг наркотиков из Ирана

Азербайджанские пограничники предотвратили контрабанду крупной партии наркотиков из Ирана.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.
Наркотики были найдены в ходе оперативно-поисковых действий на служебной территории погранотряда "Лянкяран". Пограничники обнаружили в общей сложности 36 кг 790 г наркотических средств (34 кг 690 г марихуаны и 2 кг 100 г опия) и 1 200 таблеток метадона М-40.
По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.