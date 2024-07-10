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ГПС предотвратила контрабанду около 37 кг наркотиков из Ирана

ГПС предотвратила контрабанду около 37 кг наркотиков из Ирана Азербайджанские пограничники предотвратили контрабанду крупной партии наркотиков из Ирана.
Происшествия
10 июля 2024 г. 15:01
ГПС предотвратила контрабанду около 37 кг наркотиков из Ирана

Азербайджанские пограничники предотвратили контрабанду крупной партии наркотиков из Ирана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

Наркотики были найдены в ходе оперативно-поисковых действий на служебной территории погранотряда "Лянкяран". Пограничники обнаружили в общей сложности 36 кг 790 г наркотических средств (34 кг 690 г марихуаны и 2 кг 100 г опия) и 1 200 таблеток метадона М-40.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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