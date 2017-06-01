ГПС и Генпрокуратура распространили официальную информацию в связи с арестом Афгана Мухтарлы

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Государственная пограничная служба и Генпрокуратура Азербайджана распространили официальную информацию в связи с арестом Афгана Мухтарлы.

Как сообщается в поступившей в Report официальной информации, 29 мая 2017 года в 22:40 гражданин Азербайджанской Республики Мухтарлы Афган Сабир оглу 1974 г.р. был задержан сотрудниками Государственной пограничной службы, после того как пересек границу с Грузией вне контрольно-пропускного пункта и перешел на охраняемую территорию Азербайджанской Республики – Балакянский район без документов, удостоверяющих его личность, после чего попытался сбежать и, не следуя законным требованиям сотрудников ГПС, оказал сопротивление с применением насилия, угрожающего их жизни и здоровью.

Во время обыска со стороны сотрудников ГПС при А. Мухтарлы были обнаружены и изъяты 10 тыс. евро наличными, пластиковая карта Bank of Georgia ekspress и другие предметы.

По факту 30 мая 2017 года отделом следствия и дознания ГПС было возбуждено уголовное дело по статьям 318.1 (пересечение охраняемой государственной границы Азербайджанской Республики без установленных документов или вне контрольно-пропускного пункта государственной границы) и 206.1 (контрабанда), А. Мухтарлы задержан в качестве подозреваемого.

31 мая 2017 А. Мухтарлы был привлечен как подозреваемый, ему инкриминируются 318.1, 206.1 и 315.2 статьи (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении лиц, указанных в статье 315.1 настоящего Кодекса), решением Сабаильского районного суда в отношении его принята мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящий момент продолжаются необходимые следственные мероприятия по делу.