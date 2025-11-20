ГПС: Более 33 кг наркотиков пытались доставить в Азербайджан с БПЛА

Азербайджанские пограничники пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии наркотиков из Ирана с использованием беспилотного летательного аппарата.

Как сообщает Report со ссылкой на Госпогранслужбу, инцидент произошел в зоне ответственности пограничного отряда "Гёйтепе".

В результате пограничники изъяли 33 килограмма 345 граммов наркотических средств, среди которых 29 кг 575 г марихуаны, 3 кг 125 г метамфетамина, 565 г опия, 80 г жидкого метадона, а также 6 758 таблеток метадона М-40.

В ГПС сообщили, что по факту происшествия продолжаются оперативно-следственные мероприятия.