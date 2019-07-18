​Госслужба инспекции труда выявила 282 правонарушения

В первом полугодии этого года в ходе расследования поступивших в Государственную службу инспекции труда при министерстве труда и социальной защиты населения обращений было выявлено 282 правонарушения.

Как сообщили Report в министерстве труда и социальной защиты населения, правонарушения, в основном, были связаны с незаключением трудового договора или невыполнением его положений, нарушениями права на отпуск, прекращением трудового договора с нарушением требований законодательства и др. Для устранения выявленных правонарушений были проведены мероприятия в рамках законодательства.

В то же время права, допустившим правонарушения работодателям была предоставлена информация о требованиях законодательства по соответствующим вопросам.