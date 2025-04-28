Гособвинение требует сурового наказания для обвиняемых в хищении средств, собранных для детей с талассемией

Гособвинение требует сурового наказания для обвиняемых в хищении средств, собранных для детей с талассемией

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается рассмотрение дела о мошенничестве с присвоением средств, собранных для детей больных талассемией и другими заболеваниями.

Как сообщает Report, на суде под председательством судьи Азада Меджидова государственный обвинитель потребовал приговорить Нуриду Сеидову к 9 годам 6 месяцам, Айнур Байрамову — к 9 годам, а Айсель Мамедову — к 8 годам лишения свободы.

Согласно обвинению, подсудимые, действуя сообща, присвоили около 980 тыс. манатов, собранных для лечения 36 детей в Турции. Также в рамках дела были поданы гражданские иски на общую сумму 25 500 манатов.

Всем троим выдвинуты обвинения по статье 178.3.2 Уголовного кодекса Азербайджана (мошенничество с причинением крупного ущерба).