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Гособвинение требует сурового наказания для обвиняемых в хищении средств, собранных для детей с талассемией

Гособвинение требует сурового наказания для обвиняемых в хищении средств, собранных для детей с талассемией Гособвинение требует сурового наказания для обвиняемых в хищении средств, собранных для детей с талассемией
Происшествия
28 апреля 2025 г. 16:44
Гособвинение требует сурового наказания для обвиняемых в хищении средств, собранных для детей с талассемией

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается рассмотрение дела о мошенничестве с присвоением средств, собранных для детей больных талассемией и другими заболеваниями.

Как сообщает Report, на суде под председательством судьи Азада Меджидова государственный обвинитель потребовал приговорить Нуриду Сеидову к 9 годам 6 месяцам, Айнур Байрамову — к 9 годам, а Айсель Мамедову — к 8 годам лишения свободы.

Согласно обвинению, подсудимые, действуя сообща, присвоили около 980 тыс. манатов, собранных для лечения 36 детей в Турции. Также в рамках дела были поданы гражданские иски на общую сумму 25 500 манатов.

Всем троим выдвинуты обвинения по статье 178.3.2 Уголовного кодекса Азербайджана (мошенничество с причинением крупного ущерба).

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Версия на азербайджанском языке "Talassemiya işi" üzrə təqsirləndirilən şəxslərə cəza istənilib

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