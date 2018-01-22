ГМС: Разоблачены лица, организовавшие незаконную миграцию в Азербайджан, задержаны 15 человек

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ В ходе проведенных сотрудниками Государственной миграционной службы (ГМС) мероприятий по предотвращению незаконной миграции были задержаны 14 граждан Пакистана и 1 гражданин Индии.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственной миграционной службы.

В сообщении отмечается, что в ходе расследования вокруг гражданина Индии Нема Деви Хаибам, задержанного сотрудниками Государственной миграционной службы за незаконное проживание в Азербайджане, было установлено, что задержанный наладил незаконный канал миграции граждан восточных стран в Европу, Украину, Россию и Турцию транзитом через территорию Азербайджана.

Гражданин Пакистана Сайед Мухаммед Фаррух Разы, известный как "Шах", оказывал содействие иностранцам, заинтересованным европейским направлением, которые впоследствии становились жертвами Н.Д.Хаибамы.

Н.Д.Хаибам при помощи лиц, проживающих в Пакистане, за определенную плату получил поддельную шенгенскую визу на имя граждан Пакистана Надима Мухаммада и Шахзада Аднана. Однако попытка вышеназванных граждан Пакистана отправиться из Азербайджана в Италию 12 января сорвалась. Н.Д.Хаибам свое обещание не выполнил и "визы" им не передал.

Н.Д.Хаибам, заключив договоренность еще с 6 иностранцами, обманул их, превратив фактически в незаконных мигрантов. В ходе расследования было также установлено, что Н.Д.Хаибам наладил связи с лицами, организовывающими на международном уровне незаконную миграцию иностранцев в Америку и другие страны.

Таким образом, было установлено, что Нема Деви Хаибам и Сайед Мухаммед Фаррух Разы, заверив иностранцев, получили у них и присвоили крупную сумму денег. Незаконные действия вышеназванных иностранцев были полностью доказаны, факты нашли свое подтверждение, а незаконные миграционные каналы, организованные ими, были разоблачены и обезврежены.

Согласно информации, мероприятия, предпринимаемые сотрудниками Государственной миграционной службы в направлении предотвращения незаконной миграции, продолжаются.