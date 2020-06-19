ГМС обратилась к иностранцам

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Государственная миграционная служба Азербайджана обратилась к иностранцам и лицам без гражданства, срок пребывания которых в стране истекает 1 августа 2020 года.

Как передает Report, обращения иностранцев, срок пребывания в стране которых завершится 1 августа, считаются принятыми Государственной миграционной службой, срок временного пребывания этих людей в Азербайджане продлится на 30-60 дней.

Это связано с тем, что ограничение на пересечение госграницы продлено до 1 августа 2020 года.

"Пребывание в стране иностранцев, временный срок пребывания которых (с выплаченной соответствующей госпошлиной) уже продлен на 60 дней, считается законным без дополнительного обращения и выплаты госпошлины до снятия ограничения на передвижение по госгранице. После снятия ограничений на передвижение по госгранице у этих иностранцев потребуют в короткие сроки покинуть страну или при наличии соответствующих оснований обратиться для получения разрешения на временное проживание. В связи с этим будет предоставлена дополнительная информация. Решения о продлении срока временного пребывания не требуется забирать физически. При необходимости решения могут быть взяты с официальной интернет-страницы ГМС (https://eservice.migration.gov.az/public/applicati) Более подробную информацию можно получить по номеру (012) 919 ", - говорится в сообщении.