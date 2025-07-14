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ГМС: Более тысячи иностранцев депортированы из Азербайджана с начала года

ГМС: Более тысячи иностранцев депортированы из Азербайджана с начала года В первой половине этого года 1 007 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, были выдворены за пределы Азербайджана, а их въезд ограничен на срок, установленный законодательством.
Происшествия
14 июля 2025 г. 17:36
ГМС: Более тысячи иностранцев депортированы из Азербайджана с начала года

В первой половине этого года 1 007 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, были выдворены за пределы Азербайджана, а их въезд ограничен на срок, установленный законодательством.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную миграционную службу (ГМС), остальным нарушителям было предоставлено право легализовать свое пребывание или добровольно покинуть территорию страны.

Кроме того, в отчетном периоде выявлено 11 случаев организации неконтролируемой миграции. Были зафиксированы попытки ввоза иностранцев в страну с различными целями, транзита их в третьи страны, а также незаконного оформления разрешений на работу и временное проживание после их прибытия.

Собранные по этим фактам доказательства направлены в соответствующие правоохранительные органы для дачи правовой оценки.

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Версия на азербайджанском языке Bu ilin birinci yarısında miqrasiya qanunvericiliyini pozan 1007 əcnəbi cərimələnib, ölkəyə girişləri məhdudlaşdırılıb

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