Главврач Бакинского наркологического диспансера арестован за взяточничество

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре и министерство здравоохранения расследовали обращение, поступившее на "горячую линию" 161 от жителя Баку. В обращении отмечалось, что для выдачи справки о нахождении на учете в Наркологическом диспансере города Баку с граждан требуют деньги.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре возбудили уголовное дело из-за оснований для подозрений в том, что за январь-февраль 2017 года главврач Городского наркологического диспансера Главного управления здравоохранения города Баку Гусейн Гасанов через сотрудницу Матанат Шамчиеву потребовал с отдельных лиц в общей сложности 3 190 манатов для выдачи справок о нахождении на учете в связи с наркологическим заболеванием.

В отношении обвиняемого по ст. 311.1 (получение взятки) УК Гусейна Гасанова избрана мера пресечения в виде ареста, и по приказу министра здравоохранения он отстранен от занимаемой должности.

В настоящее время продолжаются необходимые оперативно-следственные действия, направленные на полное и всестороннее расследование незаконных случаев по указанному уголовному делу и выявление и привлечение к ответственности всех виновных лиц.