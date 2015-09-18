​Главное управление полиции города Баку обратилось к населению - ФОТО

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ В Баку задержан вор-карманник. Об этом сообщили Report в пресс-службе Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ).

Так, в результате проведенных сотрудниками Управления уголовного розыска ГУПГБ оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель Уджарского района, ранее судимый Тариэль Этибар оглы Мамедов, 1987 года рождения, подозреваемый в том, что 17 сентября примерно в 10:00 в торговом центре на проспекте Г.Гараева он украл мобильный телефон из сумки жителя города Баку Бахруза Байрамова, 1964 года рождения. При себе у подозреваемого был обнаружен и изъят нож и украденный мобильный телефон в качестве вещественного доказательства. В ходе первоначальных следственных и оперативно-розыскных мероприятий выявлено, что Э.Мамедов занимался карманными кражами в торговых центрах столицы и общественном транспорте. Подозреваемый был дважды судим по статьям 177,1 и 180,1 УК Азербайджана.

Главное управление полиции города Баку просит всех, кто пострадал от действий подозреваемого или стал свидетелем совершенных им противоправных действий, сообщить об этом в Управление или в Центр звонков 102.