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Главное управление по борьбе с организованной преступностью провело операцию в Сабирабаде

Главное управление по борьбе с организованной преступностью провело операцию в Сабирабаде Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел провели спецоперацию в Сабирабадском районе.
Происшествия
23 мая 2023 г. 16:25
Главное управление по борьбе с организованной преступностью провело операцию в Сабирабаде

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел провели спецоперацию в Сабирабадском районе.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Было отмечено, что в ходе операции был задержан ранее судимый Шакир Абдуллаев проживающий на территории Сабирабадского района. Во время осмотра дома были обнаружены и изъяты 1 пистолет марки "Макаров", 2 магазина патронов, 1 винтовка модели "ТОЗ-8" и в общей сложности 138 патронов различного калибра.

По факту в главном управлении следствия и дознания возбуждено уголовное дело по соответствующей статье уголовного кодекса. В отношении Шакира Абдуллаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, расследование продолжается.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBaş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi Sabirabadda əməliyyat keçirib

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