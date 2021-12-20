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Глава следственной группы: В технических показателях вертолета погрешностей не было

Глава следственной группы: В технических показателях вертолета погрешностей не было 12:24
Происшествия
20 декабря 2021 г. 13:01
Глава следственной группы: В технических показателях вертолета погрешностей не было

"Срок эксплуатации вертолета 35 лет. В 2020 году вертолет был отправлен в страну-производитель на ремонт. В 2021 году после ремонта были выполнены испытательные полеты, и он был возвращен".

Как передает Report, об этом сказал заместитель начальника следственного отдела генпрокуратуры, руководитель следственной группы по расследованию крушения вертолета, советник юстиции Сянан Пашаев.

По его словам, в технических показателях вертолета погрешностей не имелось: "В 2013 году был обновлен "черный ящик" вертолета. Он был заменен системой, регистрирующей больше параметров. На основе договора "черный ящик" был обновлен в Чехии и возвращен".

"Генпрокуратура Азербайджана и Чехии после крушения вскрыли "черный ящик", показатели переданы следствию. 30 ноября до крушения вертолет налетал 17 минут 24 секунды. В период подготовки к вылету и при полете в вертолете не наблюдалось никаких неисправностей, при расследовании также не выявлены никакие погрешности. Выявлено, что вертолет потерпел крушение при посадке. За 25 секунд до крушения не было никаких неисправностей. Крушение произошло из-за принятия шагов, не соответствующих методике полета без учета направления ветра. Пилоты попытались избежать крушения, однако стремительное снижение высоты сделало инцидент неизбежным".

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Версия на азербайджанском языке İstintaq qrupunun rəhbəri: "Helikopterin texniki göstəricilərində nasazlıq olmayıb"

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