Глава Росавиации: В воздушном пространстве Грозного в часы авиакатастрофы вводился план "Ковер"

Обстановка вокруг Грозного в часы авиакатастрофы была сложной, поскольку РФ начала реализацию плана "Ковер".

Обстановка вокруг Грозного в часы авиакатастрофы была сложной, поскольку РФ начала реализацию плана "Ковер".

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом заявил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров.

"Отмечу, что обстановка в этот день в эти часы в районе аэропорта Грозный была весьма сложной. Украинские боевые беспилотники в это время предпринимали атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ. В связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим "Ковер", предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства", - сказал он.

Также, по его словам в аэропорту Грозного был плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости. Командир судна предпринял две неуспешные попытки посадить здесь самолет, заявил он.

План "Ковер" - режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, или при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства.

Диспетчер ближайшего аэропорта информирует воздушные суда, использующие гражданские радиочастоты, об активизации операции "Ковер", тогда как на военных частотах этот приказ передает дежурный ПВО.