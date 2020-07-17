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Глава ИВ Бардинского района: Свадьбы не было

Глава ИВ Бардинского района: Свадьбы не было По соглашению обеих сторон молодые официально зарегистрировали свои отношения, оформив брак в загсе
Происшествия
17 июля 2020 г. 10:58
Глава ИВ Бардинского района: Свадьбы не было

Минувшим днем некоторые новостные ресурсы распространили информацию, что сын главы Исполнительной власти Бардинского района Видади Исаева - Турал Исаев организовал свадебное торжество в условиях объявленной в стране пандемии.

Как передает Report, прокомментировавший это Видади Исаев отметил, что это не соответствует действительности, является плодом чьего-то больного воображения.

"Мой сын обручился год назад и 3 июля этого года по соглашению обеих сторон молодые официально зарегистрировали свои отношения, оформив брак в загсе. Уверяю всех, что не было организовано не только свадебного торжества, но даже празднования в семейном кругу. Однако, видимо кто-то воспользовался этим шагом молодых в своих грязных целях".

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Версия на азербайджанском языке Bərdə Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı oğlu ilə bağlı yayılan xəbəri təkzib etdi

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