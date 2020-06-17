Германия отправит азербайджанских мигрантов обратно

Германия планирует выдворить из страны 4 184 человека, среди которых есть и просители убежища из Азербайджана.

По информации европейского бюро Report, полученного в Федеральном МВД Германии, решение о приостановлении выдворения беженцев и мигрантов, принятое в марте текущего года из-за пандемии коронавируса, потеряло силу.

Федеральное правительство осуществит процедуру депортации согласно Дублинскому регламенту, в котором есть положение о выдворении просителей убежища в страну первого прибытия (по странам ЕС). Решение Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF) охватило 4 184 человека, среди которых граждане Азербайджана, Турции, Ирана, Ирака, Афганистана, Грузии, Армении, России, Туркменистана, Казахстана.

15 июня Германия открыла сухопутные границы, которые были закрыты три месяца назад по причине пандемии коронавируса.

Дублинский регламент - часть права Европейского союза, которая определяет, какое государство-член ЕС несет ответственность за рассмотрение ходатайства просителей убежища, ищущих международной защиты в соответствии с Женевской конвенцией и директивой ЕС о процессе отбора. Это базовая система Дублинской системы, которая состоит из Дублинского регламента и Правил дактилоскопирования (European Dactyloscopy, EuroDac). Закон № 604/2013 нацелен на "быстрое определение государства-члена, ответственного за рассмотрение требования о предоставлении убежища", и предусматривает передачу просителя убежища в это государство-член. В большинстве случаев ответственным государством-членом будет государство, через которое проситель убежища впервые въехал в ЕС.