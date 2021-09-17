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Германия отклонила прошения о предоставлении убежища 353 гражданам Азербайджана

Германия отклонила прошения о предоставлении убежища 353 гражданам Азербайджана За 8 месяцев текущего года Федеративная Республика Германия отказала в предоставлении убежища 353 гражданам Азербайджанской Республики.
Происшествия
17 сентября 2021 г. 14:01
Германия отклонила прошения о предоставлении убежища 353 гражданам Азербайджана

За 8 месяцев текущего года Федеративная Республика Германия отказала в предоставлении убежища 353 гражданам Азербайджанской Республики.

Об этом заявили Европейскому бюро Report в Федеральном управлении Германии по миграции и делам беженцев (BAMF).

Число обращений граждан Азербайджанской Республики за этот период составило 636. Только один из них был признан лицом, имеющим право на убежище в данной стране.

За этот период 24 человека получили статус беженца, а 13 - статус вспомогательной защиты. Кроме того, запрещена депортация 6 человек .

На обращение 239 граждан Азербайджанской Республики было принято решение "вести дело в другом порядке".

В прошлом месяце убежище в Германии получили 11 847 иностранцев.

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Версия на английском языке Germany rejects asylum bids of 353 Azerbaijani citizens
Версия на азербайджанском языке Almaniya 353 Azərbaycan vətəndaşının sığınacaq müraciətini rədd edib

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