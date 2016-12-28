Генпрокурор взял под личный контроль уголовное дело, связанное со смертью жителя Баку в результате падения

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ 21 декабря в больнице скончался житель Баку Гарахан Агаев 1958 г.р., который 9 декабря этого года в 16 часов упал с лестницы высотой приблизительно 3 метра напротив действующего в Сабунчинском районе ресторана "Küləfirəngi".

По данному факту в Сураханской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 124.1 (убийство по неосторожности).

Об этом Report сообщили из Прокуратуры города Баку.

Произведен осмотр места происшествия и тела с участием судмедэкспертов, для определения причин смерти назначена судмедэкспертиза, выслушаны свидетели и проведены другие неотложные следственные действия.

Продолжение следствия уголовного дела поручено Следственному управлению Бакинской городской прокуратуры с передачей контроля руководству Генпрокуратуры.

В настоящее время проводится всестороннее, полное и объективное расследование всех обстоятельств в связи с уголовным преследованием, в том числе продолжаются неотложные следственно-оперативные мероприятия над вероятностью умышленного убийства.