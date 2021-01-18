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Генпрокурор Азербайджана встретился с послом Польши

Генпрокурор Азербайджана встретился с послом Польши 18 января генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с послом Польши в нашей стране Рафалем Поборским.
Происшествия
18 января 2021 г. 18:10
Генпрокурор Азербайджана встретился с послом Польши

18 января генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с послом Польши в нашей стране Рафалем Поборским.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Генпрокурор отметил, что между Азербайджаном и Польшей традиционно имелись дружеские и партнерские связи, деловые отношения во всех сферах, коснулся сотрудничества между правоохранительными органами двух стран.

К.Алиев сообщил, что оккупированные около 30 лет признанные на международном уровне территории Азербайджана были освобождены под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, территориальная целостность страны была восстановлена в соответствии с резолюциями СБ ООН в рамках норм и принципов международного права.

К.Алиев выразил признательность посольству Польши за участие в брифингах Генпрокуратуры в связи с атаками ВС Армении на гражданское население Азербайджана.

Посол Рафал Поборский отметил, что Польша придаёт большое значение двусторонним связям с Азербайджаном, отношениям между двумя странами успешно развиваются на самом высоком уровне. Особо было выделено, что Польша признает и поддерживает территориальную целостность Азербайджана и надеется на мир и безопасности в регионе в будущем.

Рафал Поборский отметил, что дружественные отношения между руководителями двух стран служат дальнейшему укреплению взаимовыгодных связей между министерствами, различными структурами, правоохранительными органами, а также прокуратурами, и подчеркнул важность продолжения этого сотрудничества в рамках международных структур и двусторонних отношений.

Генпрокурор К.Алиев отметил важность этого предложения.

Стороны также обсудили вопросы, представляющие взаимных интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBaş prokuror Polşanın ölkəmizdəki səfiri ilə görüşdü

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