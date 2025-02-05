О нас

Генпрокурор: В 2024 году больше всего обращений было связано со строительными компаниями

Генпрокурор: В 2024 году больше всего обращений было связано со строительными компаниями Большинство обращений в Генеральную прокуратуру по вопросам частного сектора поступает от рядовых граждан.
Происшествия
5 февраля 2025 г. 12:24
Генпрокурор: В 2024 году больше всего обращений было связано со строительными компаниями

Большинство обращений в Генеральную прокуратуру по вопросам частного сектора поступает от рядовых граждан.

Как сообщает Report, об этом сказал Генеральный прокурор Кямран Алиев на региональном правовом форуме LEGIS.

Он отметил, что 4613 обращений касались жалоб рядовых граждан на представителей частного сектора: "Большинство жалоб связаны со строительными компаниями. Строительные компании зачастую продают одну и ту же квартиру нескольким гражданам. Подобные жалобы тщательно расследуются Генеральной прокуратурой и по ним возбуждаются уголовные дела".

К.Алиев добавил, что 158 обращений поступило от представителей частного сектора с жалобой на госорганы: "В таких случаях органы прокуратуры активно участвуют в защите прав представителей частного сектора. 135 обращений поступило от представителей частного сектора по поводу своих сотрудников. Жалобы в основном связаны с присвоением средств сотрудниками. Кроме того, поступило 105 обращений от представителей частного сектора в отношении других представителей частного сектора, а также 451 обращение касательно жалоб работников на компании, в которых они работают. В своих обращениях они жаловались на незаконные действия руководства компаний, в которых работают".

Генпрокурор добавил, что 77 обращений поступило от государственных органов в связи с незаконными действиями компаний, работающих в частном секторе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Baş prokuror: Ötən il vətəndaşların özəl sektorla bağlı ən çox müraciəti tikinti şirkətlərindən olub

Экслюзивные новости

Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
3 февраля 2025 г. 15:00
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
31 января 2025 г. 13:49
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского зеленого кабеля из Азербайджана
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского "зеленого кабеля" из Азербайджана
30 января 2025 г. 16:13
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
29 января 2025 г. 10:30
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
28 января 2025 г. 19:39
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
28 января 2025 г. 13:05
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
27 января 2025 г. 16:23
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
27 января 2025 г. 16:07
В 2024 году по ТМТМ перевезено 3,3 млн тонн грузов
В 2024 году по ТМТМ перевезено 3,3 млн тонн грузов
27 января 2025 г. 16:05
Казакстан Темир Жолы: По ТМТМ в 2025 году из Китая планируется отправка 600 контейнерных поездов
"Казакстан Темир Жолы": По ТМТМ в 2025 году из Китая планируется отправка 600 контейнерных поездов
27 января 2025 г. 15:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi