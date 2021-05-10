Генпрокурор: Против армянских террористов выдвинуты обвинения по конкретным уголовным делам

"Есть конкретные уголовные дела в отношении каждого из армянских террористов, воевавших в Карабахе"

"Есть конкретные уголовные дела в отношении каждого из армянских террористов, воевавших в Карабахе".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам генеральный прокурор Кямран Алиев.

"Уголовное дело в отношении одного из них - гражданина Ливана - направлено в Бакинский военный суд. Для всестороннего и объективного рассмотрения уголовного дела в отношении него будет обеспечено проведение процесса в соответствии с международными конвенциями. Уголовное дело в отношении других террористов также близится к завершению. Общественность будет подробно проинформирована об этом" - отметил генпрокурор.