О нас
Report Georgia
Аудио новости

Генпрокурор: Против армянских террористов выдвинуты обвинения по конкретным уголовным делам

Генпрокурор: Против армянских террористов выдвинуты обвинения по конкретным уголовным делам "Есть конкретные уголовные дела в отношении каждого из армянских террористов, воевавших в Карабахе"
Происшествия
10 мая 2021 г. 12:54
Генпрокурор: Против армянских террористов выдвинуты обвинения по конкретным уголовным делам

"Есть конкретные уголовные дела в отношении каждого из армянских террористов, воевавших в Карабахе".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам генеральный прокурор Кямран Алиев.

"Уголовное дело в отношении одного из них - гражданина Ливана - направлено в Бакинский военный суд. Для всестороннего и объективного рассмотрения уголовного дела в отношении него будет обеспечено проведение процесса в соответствии с международными конвенциями. Уголовное дело в отношении других террористов также близится к завершению. Общественность будет подробно проинформирована об этом" - отметил генпрокурор.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Prosecutor General: Criminal case on Armenian terrorists who fought in Karabakh nearing completion
Версия на азербайджанском языке Baş prokuror: "Qarabağda vuruşmuş erməni terrorçularının cinayət işi yekunlaşmaq üzrədir"

Новости партнеров

Другие новости из категории

Генпрокурор о нарушениях в медучреждениях
Генпрокурор о нарушениях в медучреждениях
10 мая 2021 г. 12:57
В Баку на свалке обнаружена человеческая нога
В Баку на свалке обнаружена человеческая нога
10 мая 2021 г. 12:39
​​​​​​​Сильный ветер в Агдаше вызвал ряд последствий
​​​​​​​Сильный ветер в Агдаше вызвал ряд последствий
10 мая 2021 г. 12:08
Кямран Алиев об информации про Тертерское дело
Кямран Алиев об информации про "Тертерское дело"
10 мая 2021 г. 11:58
В Масаллы автомобиль сбил 5-летнего ребенка
В Масаллы автомобиль сбил 5-летнего ребенка
10 мая 2021 г. 10:15
В Баку произошел пожар в жилом здании, есть пострадавшие
В Баку произошел пожар в жилом здании, есть пострадавшие
10 мая 2021 г. 09:16
В Баку спор завершился поножовщиной
В Баку спор завершился поножовщиной
10 мая 2021 г. 08:49
В Баку совершен наезд на 29-летнего пешехода
В Баку совершен наезд на 29-летнего пешехода
10 мая 2021 г. 08:19
В Абшероне столкнулись два автомобиля, есть пострадавший
В Абшероне столкнулись два автомобиля, есть пострадавший
10 мая 2021 г. 07:27
В Баку мужчине нанесли многочисленные ножевые ранение
В Баку мужчине нанесли многочисленные ножевые ранение
10 мая 2021 г. 02:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi