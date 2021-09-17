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Генпрокуратура: В связи с совершенными Арменией преступлениями возбуждено более 70 уголовных дел

Генпрокуратура: В связи с совершенными Арменией преступлениями возбуждено более 70 уголовных дел "По фактам преступлений, совершенных вооруженными силами и политическим военным руководством Армении, возбуждено более 70 уголовных дел".
Происшествия
17 сентября 2021 г. 10:23
Генпрокуратура: В связи с совершенными Арменией преступлениями возбуждено более 70 уголовных дел
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"По фактам преступлений, совершенных вооруженными силами и политическим военным руководством Армении, возбуждено более 70 уголовных дел".

Об этом Report сообщил начальник управления международного правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Азербайджана, главный советник юстиции Эркин Алиханов.

"В настоящее время по этим уголовным делам проводятся интенсивные следственно-оперативные мероприятия и продолжается сотрудничество с иностранными государствами в области правовой помощи в этом направлении", - сказал он.

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Версия на английском языке Prosecutor General's Office: Over 70 criminal cases launched on Armenian crimes
Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq: “Ermənistanın törətdiyi cinayətlərlə bağlı 70-dən çox cinayət işi başlanılıb”

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