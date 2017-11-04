Генпрокуратура: В отношении занимающихся незаконной охотой возбуждено уголовное дело

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ В Генпрокуратуре расследован поступивший из министерства экологии и природных ресурсов материал о незаконной охоте на бурого медведя в приходящейся на территорию Губинского района части Шахдагского национального парка.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, в ходе расследования было установлено, что 28 октября группа лиц, войдя в предварительный сговор, осуществила охоту на бурого медведя в приходящейся на территорию Губинского района части Шахдагского национального парка, нанеся этим природе урон в размере 1200 манатов.

По факту в Генпрокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 258.3.2 (Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), ведение следствия поручено соответственно следственному отделу Губинского районного отделения полиции.

В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности совершивших преступление лиц.