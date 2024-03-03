Генпрокуратура: В массовом захоронении в Ходжалы обнаружены останки не менее 14 лиц

В ходе расследования по факту обнаружения массового захоронения в центре освобожденного от оккупации города Ходжалы (недалеко от бывшей ковровой фабрики) было установлено, что обнаруженные останки принадлежат не менее 14 человек.

В ходе расследования по факту обнаружения массового захоронения в центре (недалеко от бывшей ковровой фабрики) освобожденного от оккупации города Ходжалы было установлено, что обнаруженные здесь останки принадлежат не менее 14 лицам.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

В надзорном органе отметили, что в Управлении криминалистики и информационных технологий продолжается расследование по факту обнаружения в рамках строительно-восстановительных массового захоронения в освобожденном от оккупации Ходжалы.

В результате исследования указанного участка были обнаружены останки еще одного человека дополнительно к установленным ранее 13. Таким образом, установлено, что человеческие останки в массовом захоронении принадлежат не менее 14 лицам, которые подверглись различным пыткам, жестокому обращению и физическому насилию, их руки были связаны веревками. Кроме того, установлено, что они не были похоронены индивидуально и в соответствии с требованиями своей религии.

В настоящее время с целью полной идентификации человеческих останков, захороненных на территории, сотрудники Генеральной прокуратуры с участием представителей Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, юридического лица публичного права "Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии" Министерства здравоохранения, Национальной академии наук Азербайджана и представительства Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане провели осмотр участка. Обнаруженные фрагменты скелетов были изъяты с целью проведения экспертизы и лабораторных исследований, осуществлены другие необходимые процессуальные действия.