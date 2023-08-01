Генпрокуратура: В.Хачатурян привлечен к ответственности в соответствии с международным и национальным правом

Привлечение к уголовной ответственности Вагифа Хачатуряна, задержанного в связи с преступлениями в Мешали, произведено в соответствии с нормами международного и национального права.

Привлечение к уголовной ответственности Вагифа Хачатуряна, задержанного в связи с преступлениями в Мешали, произведено в соответствии с нормами международного и национального права.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник управления Генпрокуратуры Махир Аббасов в передаче Əsas məsələ на AzTV.

По его словам, после 44-дневной Отечественной войны в рамках уголовного судопроизводства Азербайджанской Республики были привлечены к уголовной ответственности лица, совершившие преступления против мира и человечности, военные преступления, в их отношении были вынесены судебные приговоры, вступившие в законную силу.

Также было отмечено, что согласно действующему уголовному законодательству, преступления против мира и человечности, военные преступления не имеют срока давности.