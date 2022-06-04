Генпрокуратура распространила информацию об инсценировавшем свою смерть директоре компании

25 ноября прошлого года в прокуратуру Сабирабадского района поступила информация об обнаружении человеческих останков в сгоревшем автомобиле на обочине дороги в селе Булдуг.

25 ноября прошлого года в прокуратуру Сабирабадского района поступила информация об обнаружении человеческих останков в сгоревшем автомобиле на обочине дороги в селе Булдуг.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, в ходе предварительного следствия было установлено, что обнаруженный на дороге Сабирабад-Гарагюней сгоревший автомобиль принадлежал Рафету Ганиеву 1980 г.р.

По результатам проведенного расследования было установлено, что директор строительной компании Caspian Inshaat MB Рафет Ганиев инсценировал свою смерть, умышленно совершив поджог собственного автомобиля, чтобы избежать уголовной ответственности за мошенничество при продаже квартир в Баку.

Судебно-медицинская и судебно-генетическая экспертизы установили, что обнаруженные в автомобиле кости принадлежат животным.

Сотрудники прокуратуры Сабирабадского района и районного отдела полиции установили местонахождение Рафета Ганиева и задержали его.

По факту в районной прокуратуре проводится расследование.