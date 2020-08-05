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Генпрокуратура распространила информацию о незаконных действиях должностных лиц

Генпрокуратура распространила информацию о незаконных действиях должностных лиц В первом полугодии только 100 обращений от граждан были связаны с волокитой при выдаче единовременных выплат
Происшествия
5 августа 2020 г. 17:39
Генпрокуратура распространила информацию о незаконных действиях должностных лиц

Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре принимает эффективные меры по борьбе с должностными лицами, злоупотребляющими системными мерами, осуществляемыми на государственном уровне в связи с пандемией COVID-19, субъектами теневой экономики и др.

Как передает Report, об этом сообщили на расширенном оперативном совещании в режиме видеоконференции, посвященном итогам работ, проведенных в первой половине 2020 года органами прокуратуры, и предстоящим задачам.

За минувший период 100 обращений от граждан были связаны с волокитой при выдаче единовременных выплат, 13 – перечислением социальных пособий и других выплат без ведома граждан, 175 – незаконными действиями должностных лиц, ответственных за передачу населению выделенных государством продовольственных паев, 5 – выдачей незаконных разрешений на свободное передвижение, а также вымогательством взяток в связи с этим и др.

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq vəzifəli şəxslərin qanunsuz əməlləri barədə məlumat yayıb

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