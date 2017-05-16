Генпрокуратура Азербайджана предупредила руководителя интернет-портала

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Проведенные Генеральной прокуратурой Азербайджана расследования выявили, что в статьях, опубликованных на интернет-портале Anaxeber.az в разное время, обнародовалась информация о государственной тайне, не соответствующая истине и нарушающая уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, не проверенная и не опирающаяся на официальные данные госорганов, составляющая государственную тайну, то есть связанная с военной, внешнеполитической, разведывательной и контрразведывательной деятельностью государства, охраняемая государством и распространение которой может навредить безопасности Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-сллужбе Генпрокуратуры.

Кроме того, в этих статьях допущено незаконное распространение информации предварительного следствия.

Как сообщается, в связи с этим главный редактор портала Азер Талыбов был приглашен в Генпрокуратуру, где потребовали прекратить обнародование на руководимом им портале непроверенной пресс-службами госорганов информации, а также государственной тайны и данных предварительного следствия. Ему сделали официальное предупреждение о принятии в его отношении серьезных мер согласно законодательству, включая и уголовную ответственность, в случае продолжения распространения информации подобного характера в будущем.