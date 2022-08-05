О нас

Генпрокуратура: Погибший в Товузе военнослужащий был убит

Генпрокуратура: Погибший в Товузе военнослужащий был убит Погибший в Товузском районе военнослужащий Азербайджанской армии был убит.
Происшествия
5 августа 2022 г. 10:50
Генпрокуратура: Погибший в Товузе военнослужащий был убит

Погибший в Товузском районе военнослужащий Азербайджанской армии был убит.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

5 августа в Шамкирской военной прокуратуре по факту гибели военнослужащего срочной действительной военной службы Агамирова Пюнхана Саявуш оглу от пулевого ранения в небоевой обстановке в воинской части, расположенной в Товузском районе, возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

В ходе следствия установлены обоснованные подозрения в том, что преступление совершил солдат Кязымов Амиль Фамиль оглу, проходивший службу в той же воинской части, что и покойный.

А.Кязимов задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

Следственные действия по делу продолжаются.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq: "Tovuzda əsgərimiz qətlə yetirilib, saxlanılan var"

Экслюзивные новости

Как будет рассчитываться автострахование в Азербайджане?
Как будет рассчитываться автострахование в Азербайджане?
3 августа 2022 г. 13:50
Секретариат D-8: Азербайджан привнесет свой опыт в организацию и укрепит ее
Секретариат D-8: Азербайджан привнесет свой опыт в организацию и укрепит ее
3 августа 2022 г. 10:30
В результате подрыва на минах в Карабахе погибли 7 военнослужащих и 32 гражданских лица
В результате подрыва на минах в Карабахе погибли 7 военнослужащих и 32 гражданских лица
2 августа 2022 г. 14:34
Названы работы по второй фазе строительства Бакинского порта - ЭКСКЛЮЗИВ
Названы работы по второй фазе строительства Бакинского порта - ЭКСКЛЮЗИВ
30 июля 2022 г. 13:17
Обретшие новую родину в селе Гарабаглылар в Грузии агдамцы, изгнанные армянами из Карабаха
ФотоОбретшие новую родину в селе Гарабаглылар в Грузии агдамцы, изгнанные армянами из Карабаха
30 июля 2022 г. 11:18
Новый президент ПФЛ: Обязательно будут кадровые назначения - ЭКСКЛЮЗИВ
Новый президент ПФЛ: Обязательно будут кадровые назначения - ЭКСКЛЮЗИВ
30 июля 2022 г. 09:42
Мечеть Абу-Бакр будет функционировать под новым названием
Мечеть "Абу-Бакр" будет функционировать под новым названием
29 июля 2022 г. 13:19
Госдеп США: Мины продолжают убивать и калечить гражданских лиц
Госдеп США: Мины продолжают убивать и калечить гражданских лиц
29 июля 2022 г. 12:01
Госдеп: США готовы внести свой вклад в диалог между Азербайджаном и Арменией
Госдеп: США готовы внести свой вклад в диалог между Азербайджаном и Арменией
29 июля 2022 г. 10:37
Поставки российских поездов для Бакинского метрополитена отложены до конца года
Поставки российских поездов для Бакинского метрополитена отложены до конца года
28 июля 2022 г. 17:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi