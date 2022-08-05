Генпрокуратура: Погибший в Товузе военнослужащий был убит

Погибший в Товузском районе военнослужащий Азербайджанской армии был убит.

Погибший в Товузском районе военнослужащий Азербайджанской армии был убит.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

5 августа в Шамкирской военной прокуратуре по факту гибели военнослужащего срочной действительной военной службы Агамирова Пюнхана Саявуш оглу от пулевого ранения в небоевой обстановке в воинской части, расположенной в Товузском районе, возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

В ходе следствия установлены обоснованные подозрения в том, что преступление совершил солдат Кязымов Амиль Фамиль оглу, проходивший службу в той же воинской части, что и покойный.

А.Кязимов задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

Следственные действия по делу продолжаются.