Генпрокуратура ответит на вопросы граждан в Instagram

Граждане могут участвовать в сессии и обращаться с вопросами

12 февраля с 09.30 до 12.30 на странице Генеральной прокуратуры Азербайджана в социальной сети Instagram пройдет очередная сессия "вопрос-ответ".

Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры, граждане могут участвовать в сессии и обращаться с вопросами по темам, связанным с деятельностью органов прокуратуры.

Органы прокуратуры Азербайджанской Республики уделяют особое внимание осуществлению современных, ориентированных на граждан и удовлетворяющих их мер. Как продолжение этих мер, в целях обеспечения удовлетворенности граждан и прозрачности, регулярно даются ответы на многочисленные вопросы, поступающие из социальных сетей в связи с деятельностью органов прокуратуры.