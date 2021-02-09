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Генпрокуратура ответит на вопросы граждан в Instagram

Генпрокуратура ответит на вопросы граждан в Instagram Граждане могут участвовать в сессии и обращаться с вопросами
Происшествия
9 февраля 2021 г. 12:16
Генпрокуратура ответит на вопросы граждан в Instagram

12 февраля с 09.30 до 12.30 на странице Генеральной прокуратуры Азербайджана в социальной сети Instagram пройдет очередная сессия "вопрос-ответ".

Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры, граждане могут участвовать в сессии и обращаться с вопросами по темам, связанным с деятельностью органов прокуратуры.

Органы прокуратуры Азербайджанской Республики уделяют особое внимание осуществлению современных, ориентированных на граждан и удовлетворяющих их мер. Как продолжение этих мер, в целях обеспечения удовлетворенности граждан и прозрачности, регулярно даются ответы на многочисленные вопросы, поступающие из социальных сетей в связи с деятельностью органов прокуратуры.

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq vətəndaşların suallarını cavablandıracaq

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