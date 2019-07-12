Генпрокуратура ответила на обвинения Захида Оруджа

Генпрокуратура ответила на обвинения председателя правления Центра социальных исследований, депутата Захида Оруджа.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре, получающий лечение в лечебнице Пенитенциарной службы Министерства юстиции обвиняемый Айдын Гурбанов несмотря на интенсивное лечение скончался в 21:50 9 июля. На основе информации, поступившей в прокуратуру Низаминского района, следователь прокуратуры с участием судмедэксперта, представителей лечебницы и понятых осмотрел палату, где получал лечение покойный, и труп.

Тело А.Гурбанова было отправлено в Низаминское районное отделение объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии в 00:20 10 июля для выяснения причин смерти. В тот же день в 10 часов судмедэксперты в присутствии племянника покойного Сулиддина Байрамова 1988 г.р. произвели осмотр тела. При осмотре на теле покойного не было обнаружено травм или следов травм. В 13:30 того же дня тело покойного было передано супруге и родственникам.

11 июля в 10:30 в прокуратуру поступило предварительное заключение судмедэкспертов о смерти А.Гурбанова от болезни и в 12:00 информация была обнародована общественности Генпрокуратурой и Пенитенциарной службой министерства юстиции.

Отметим, что на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса председатель правления Центра социальных исследований, депутат Захид Орудж призвал госструктуры строить правильную информационную политику. Он коснулся событий вокруг Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", здания, где расположен кинотеатр Salaam Cinema Baku, и смерти арестованного за события в Гяндже А.Гурбанова.

"Спустя три дня после смерти заключенного Пенитенциарная служба министерства юстиции и Генпрокуратура сделали заявление. Это неверный подход. В системе юстиции и органах прокуратуры должны были увидеть попытки ведущих политику против власти использовать смерть заключенного", - заявил З.Орудж.