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Генпрокуратура и МВД распространили совместное заявление о смерти школьника в Гяндже

Генпрокуратура и МВД распространили совместное заявление о смерти школьника в Гяндже Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел распространили совместное заявление о смерти школьника в Гяндже.
Происшествия
17 мая 2025 г. 12:47
Генпрокуратура и МВД распространили совместное заявление о смерти школьника в Гяндже

Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел распространили совместное заявление о смерти школьника в Гяндже.

Как сообщает Report, в совместном заявлении отмечается, что по факту смерти Эльгюна Ибрагимова 2007 года рождения в больнице города Гянджи городской прокуратурой возбуждено уголовное дело и проводятся интенсивные следственные мероприятия.

Сообщается, что в настоящее время по делу назначены необходимые экспертизы с целью полного, всестороннего и объективного расследования всех обстоятельств, причин и механизма происшествия.

В совместном заявлении также отмечается, что некоторые пользователи социальных сетей распространяют неподтвержденную следственными органами информацию о деталях инцидента. Эти сведения противоречат установленным на текущем этапе расследования обстоятельствам, включая характер, количество, локализацию и происхождение телесных повреждений, обнаруженных на теле потерпевшего, а также условиям, при которых могли быть нанесены эти травмы: "Тиражирование подобных необоснованных и неуточненных данных не только мешает предоставлению общественности объективной и достоверной информации, но и вызывает искусственный ажиотаж".

Согласно сообщению, в рамках возбужденного уголовного дела проверяются все возможные версии, включая самоубийство, смерть по неосторожности, падение или причинение тяжкого телесного повреждения, приведшего к гибели.

Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел еще раз напоминают, что распространение информации по уголовным делам в период проведения расследования должно осуществляться только на основе информации, подтвержденной официальными государственными органами.

"Пользователей социальных сетей и общественных активистов просят не распространять информацию, которая может помешать ходу расследования", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq və DİN Gəncədə 18 yaşlı gəncin ölümü ilə bağlı birgə məlumat yayıb

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