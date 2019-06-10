Генпрокуратура опровергла информацию о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских

"Информация о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников 4-го отдела полиции Бинагадинского районного управления полиции столицы, недостоверная".

Об этом в ответ на запрос Report сообщил руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов.

По его словам, на основе обращения адвоката Орхана Кянгярли о том, что на него было оказано давление в отделении полиции, в Бинагадинской районной прокуратуре продолжается соответствующее расследование, о результатах будет дана информация.

Отметим, что распространилась информация о том, что член Коллегии адвокатов Орхан Кянгярли подвергся физическому давлению в 4-м отделе полиции Бинагадинского РУП. Однако министерство внутренних дел заявило, что информация не соответствует действительности. В связи с тем, что адвокат нарушил нормальный рабочий режим в отделении полиции, в отношении него был составлен административный протокол по статье 510 (мелкое хулиганство) Кодекса административных проступков и направлен на рассмотрение в районный суд.

Впоследствии оказавшие давление на адвоката сотрудники полиции были уволены.

Сообщалось, что приказом министра внутренних дел генерал-полковника Рамиля Усубова от 7 июня, заместитель начальника 4-го отдела полиции Бинагадинского РУП Ялчын Ягубов отстранен от работы в органах внутренних дел, а дознаватель Эльнур Рашидов освобожден от занимаемой должности. Другим приказом министра, оперуполномоченному и участковому объявлены выговор и неполное служебное соответствие с привлечением к административной ответственности.

В соцсетях также распространилась информация, что в отношении сотрудников отдела возбуждено уголовное дело.