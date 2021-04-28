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Генпрокуратура: Арестован "решатель" вопросов с правоохранительными органами

Генпрокуратура: Арестован "решатель" вопросов с правоохранительными органами В настоящее время по уголовному делу продолжается предварительное следствие
Происшествия
28 апреля 2021 г. 11:48
Генпрокуратура: Арестован решатель вопросов с правоохранительными органами
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Раскрыты незаконные действия лица, получавшего деньги от граждан под предлогом прекращения производства по расследуемым в правоохранительных органах уголовным делам.

Как сообщили Report в Генеральной прокуратуре, на основании поступившей информации о получении крупной суммы денег от родственников граждан под предлогом прекращения производства уголовных дел, расследуемых в органах прокуратуры и внутренних дел, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Проведенным расследованием было установлено, что Джаванширов Фахраддин Сулейман оглу, обещая оказать содействие в прекращении производства по отдельным уголовным делам, по которым ведется предварительное следствие в Следственном управлении Генпрокуратуры и Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД, и отмене избранной меры пресечения в виде заключения под стражу, брал с родственников обвиняемых деньги, чтобы якобы передать их компетентным должностным лицам, таким образом подстрекая граждан к даче взятки должностному лицу.

Фахраддину Джаванширову предъявлено обвинение по статьям Уголовного кодекса 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) и 32.4,312.2 (Подстрекательство к даче взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействия) или неоднократно), в отношении него решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу продолжается предварительное следствие.

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Версия на азербайджанском языке Vətəndaşların 165 min manat pulunu mənimsəyən şəxs həbs olunub

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