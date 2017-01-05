Генерал Субахир Гурбанов присвоил 1 млн. манатов, которые предназначались для агентов - ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТ

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ По уголовному делу бывших начальников главных управлений и управлений ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ) генерал-майора Субахира Гурбанова, генерал-майора Теймура Гулиева, генерал-майора Натаван Мурветовой, а также других должностных лиц - Физули Алиева, Заура Мамедова, Натига Алыева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева, Эльшада Азизова стал известен эпизод о присвоении 1 млн. манатов из денежных средств, выделенных из сметы особых расходов в октябре 2013 года.

Как сообщает Report, в обвинительном акте отмечается, что в ходе следствия выяснилось, что С.Гурбанов, Ф.Алиев и другие взяли из кассы финансового управления МНБ 1 млн. манатов из денежных средств, выделенных из сметы особых расходов, которые предназначались в качестве награды для различных агентов.

Однако доказано, что эти средства не были израсходованы по назначению, а были присвоены сотрудниками МНБ.

Отметим, что С.Гурбанов обвиняется по ст.ст. 145.3, 178.3.1, 178.3.2, 179.3.1, 179.3.2, 181.3.1, 181.3.2, 182.3.1, 182.3.2, 302.1, 302.2, 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4, 313, 320.1, 320.2, 341.2.1, 341.2.2, 341.2.3 УК.