Генерал-майор Рустам Мирализода высоко оценил борьбу с наркотиками в Азербайджане

30 ноября министр внутренних дел Азербайджанской Республики генерал-полковник Вилаят Эйвазов принял делегацию во главе с директором Центрально-Азиатского регионального информационно-координационного центра (ЦАРИКЦ) генерал-майором милиции Рустамом Мирализ

30 ноября министр внутренних дел Азербайджанской Республики генерал-полковник Вилаят Эйвазов принял делегацию во главе с директором Центрально-Азиатского регионального информационно-координационного центра (ЦАРИКЦ) генерал-майором милиции Рустамом Мирализода.

Об этом Report сообщили в МВД.

Приветствуя гостей, министр рассказал о проделанной в Азербайджане работе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, подчеркнув необходимость совместной борьбы.

На встрече обсуждались механизмы взаимодействия с Региональным информационно-координационным центром, правила обмена информацией, организация, проведение согласованных оперативно-розыскных операций и другие вопросы.

Выразив благодарность за теплый прием и плодотворное обсуждение, Рустам Мирализода отметил, что является одним из самых активных членов Центральноазиатского регионального информационно-координационного центра Министерства внутренних дел, и высоко оценил эффективную и бескомпромиссную борьбу с незаконным оборотом наркотиков в Азербайджане в последние годы.