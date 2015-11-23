Генпрокуратура Азербайджана принята в членство международной структуры

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В целях борьбы с коррупцией в Париже прошла 15 ежегодная профессиональная конференция и Генассамблея, являющейся объединяющей профессионалов независимым форумом Организации европейского партнерства по борьбе с коррупцией (EPAC) и Европейского антикоррупционного управления (EACN).

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, мероприятие на тему "Сбалансированное применение профилактических и административных мер в борьбе с коррупцией" состоялось в здании Генеральной дирекции Национальной полиции Франции по случаю 130-летия учреждения структуры.

Согласно договоренности, достигнутой с генпрокурором Закиром Гараловым в ходе официального визита в Азербайджан в ноябре 2014 года гендиректора Управления Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) Джованни Кесслера, по приглашению руководителя Генеральной дирекции Национальной полиции Франции госпожи Марии Франц Монегер-Гуемарш и гендиректора OLAF на указанном мероприятии принял участие заместитель генпрокурора, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре Кямран Алиев. Визит преследует цель рассмотрения вопроса членства Прокуратуры Азербайджанской Республики и Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре в EPAC и EACN.

В Генассамблее рассмотрен вопрос членства Азербайджана в структуре. Путем голосования Прокуратуру Азербайджанской Республики приняли в членство организации.

В рамках мероприятия прошли двусторонние встречи с участием руководителей специализированных антикоррупционных структур Испании, Украины и Литвы, а также представителей ряда международных организаций. На встречах коснулись перспектив взаимного сотрудничества.

В заключение конференции в целях укрепления международного сотрудничества в области борьбы с коррупцией приняли "Парижскую декларацию" и решение о проведении в Риге при организационной поддержке Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB) 16-ой ежегодной конференции по предотвращению коррупции.