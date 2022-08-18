Дорожная полиция предупредила сбегающих с места ДТП водителей

Управление Государственной дорожной полиции города Баку предупредило водителей, скрывающихся с места дорожно-транспортных происшествий.

Управление Государственной дорожной полиции города Баку предупредило водителей, скрывающихся с места дорожно-транспортных происшествий.

Сотрудник управления, лейтенант полиции Рустам Ахмедли сообщил Report, что несмотря на регулярные профилактические работы водители все еще скрываются с места происшествия после совершения ДТП.

"При разбирательстве выясняется, что водители под надуманными предлогами стараются избежать административной ответственности. Предупреждаем водителей, что при ДТП полиция должна незамедлительно проинформирована. До прибытия сотрудников ГДП место происшествия покидать нельзя. Решение принимается именно на основании заключения сотрудников полиции. Лишь после этого можно покинуть место происшествия", - отметил он.

Р.Ахмедли добавил, что во многих случаях водители договариваются между собой, скрывая факт ДТП, но впоследствии стороны, разойдясь во мнениях, направляют в полицию жалобы.