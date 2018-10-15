ГДП провела в Баку рейд, задержаны 3 автохулигана и 14 нетрезвых водителей

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Сотрудники Государственного управления дорожной полиции Главного управления полиции города Баку продолжают мероприятия, направленные на более эффективную организацию безопасности движения и принимают меры для выявления водителей, допустивших грубые нарушения в ночные часы. Сотрудники управления в конце недели провели на различных улицах и проспектах Баку просветительские и профилактические мероприятия.

Как сообщили Report в министерстве внутренних дел, в ходе рейда были выявлены автохулиганы, зафиксировано достаточно большое количество пьяных водителей и случаи неподчинения дорожной полиции.

Отметим, что в последнее время некоторые водители, не внося изменений в конструкцию автомобилей, загружают багажные отделения контейнерами для воды, цементом, мрамором и др. тяжелыми материалами. В результате этого, передняя часть автомобиля поднимается, а задняя часть от тяжести груза опускается.

В ходе рейда также выявлены 14 управлявших транспортным средством в нетрезвом состоянии водителей, 3 автохулигана и двое не подчинившихся полиции водителей. В отношении других допустивших грубые правонарушения водителей также приняты соответствующие меры. В целом, во время рейда задержаны и оштрафованы в административном порядке более 50-ти водителей, собранные в отношении некоторых нарушителей материалы переданы в суд. Аналогичные просветительские мероприятия и в дальнейшем будут продолжены сотрудниками Государственного управления дорожной полиции Главного управления полиции города Баку.