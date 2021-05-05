ГДП предупреждает водителей в связи с ветреной погодой

Управление Государственной дорожной полиции города Баку распространило предупреждение в связи с ветреной погодой.

Управление Государственной дорожной полиции города Баку распространило предупреждение в связи с ветреной погодой.

Как сообщает Report, в предупреждении говорится, что сильный ветер на территории столицы создает опасную ситуацию для водителей и других участников движения.

"Рекомендуем водителям и пешеходам быть предельно осторожными в связи с ветреными погодными условиями, строго соблюдать правила техники безопасности, не держать автомобили под многоэтажными домами, деревьями. А пешеходов мы просим максимально ограничить передвижение на открытом воздухе”, - говорится в сообщении.