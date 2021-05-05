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ГДП предупреждает водителей в связи с ветреной погодой

ГДП предупреждает водителей в связи с ветреной погодой Управление Государственной дорожной полиции города Баку распространило предупреждение в связи с ветреной погодой.
Происшествия
5 мая 2021 г. 19:23
ГДП предупреждает водителей в связи с ветреной погодой

Управление Государственной дорожной полиции города Баку распространило предупреждение в связи с ветреной погодой.

Как сообщает Report, в предупреждении говорится, что сильный ветер на территории столицы создает опасную ситуацию для водителей и других участников движения.

"Рекомендуем водителям и пешеходам быть предельно осторожными в связи с ветреными погодными условиями, строго соблюдать правила техники безопасности, не держать автомобили под многоэтажными домами, деревьями. А пешеходов мы просим максимально ограничить передвижение на открытом воздухе”, - говорится в сообщении.

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