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ГДП предложила водителям альтернативные дороги в связи с проведением "Формула-1"

ГДП предложила водителям альтернативные дороги в связи с проведением "Формула-1" 13:39
Происшествия
1 июня 2022 г. 14:06
ГДП предложила водителям альтернативные дороги в связи с проведением Формула-1

Управление государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку обратилось к жителям и гостям столицы.

В ответ на запрос Report главный инспектор Управления, майор полиции Араз Аскерли отметил, что ГДП просит в первые 15 дней июня по возможности меньше пользоваться личными автомобилями:

"Работы, проводимые в связи с Гран-при Азербайджана "Формула-1", а также соревнование, которые планируется провести в ближайшие дни, требуют ограничения движения и изменения направлений на дорогах в центральной части столицы. Планируемое сужение полос движения и почти полное ограничение возможности парковки приводит к серьезным нагрузкам в центре, а также в направлении дороги Баку-Сальяны, считающейся южными воротами столицы. Это не проходит без последствий для и без того напряженной динамики столичного движения. Общая динамика движения, в свою очередь, приводит к перегрузкам на других улицах и проспектах и серьезной плотности на дорогах.

В этот период рекомендуем отдавать предпочтение преимущественно общественному транспорту, максимально сократить движение к центру города на личных автомобилях, передвигаться по предлагаемым маршрутам.

С юга к центру, то есть к Азнефти и кругу Нефтчиляр, гражданам следует двигаться по дороге с 14 километра дороги Баку-Сальян по третьей сторонней круговой дороге в направлении круга Локбатана через 20 января или Ени Ясамал.

В то же время водителям рекомендуется двигаться к центру через 20-й участок, а проживающим в поселке Баил по внутренним дорогам с улицы Гурбана Аббасова через улицы Теймура Эльчина, Мехди Гусейна и Лермонтова", - почеркнул А.Аскерли.

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