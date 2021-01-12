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ГДП оштрафовала Баладжарский муниципалитет

ГДП оштрафовала Баладжарский муниципалитет Государственная дорожная полиция (ГДП) в административном порядке составила протокол в отношении Баладжарского муниципалитета Бинагадинского района
Происшествия
12 января 2021 г. 13:50
ГДП оштрафовала Баладжарский муниципалитет

Государственная дорожная полиция (ГДП) в административном порядке составила протокол в отношении Баладжарского муниципалитета Бинагадинского района города Баку.

Как сообщает Report, Бинагадинский районный суд признал муниципалитет виновным по статье 347 Кодекса об административных правонарушениях (Непредставление в течение 5 дней с момента поступления запроса уполномоченного органа (должностного лица) информации о физическом лице, управлявшем транспортным средством, находящимся в пользовании юридического лица, в момент совершения административного правонарушения).

Согласно решению, Баладжарский муниципалитет Бинагадинского района оштрафован на 300 манатов.

Муниципалитет подал апелляционную жалобу.

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