ГДП оштрафовала Баладжарский муниципалитет

Государственная дорожная полиция (ГДП) в административном порядке составила протокол в отношении Баладжарского муниципалитета Бинагадинского района

Государственная дорожная полиция (ГДП) в административном порядке составила протокол в отношении Баладжарского муниципалитета Бинагадинского района города Баку.

Как сообщает Report, Бинагадинский районный суд признал муниципалитет виновным по статье 347 Кодекса об административных правонарушениях (Непредставление в течение 5 дней с момента поступления запроса уполномоченного органа (должностного лица) информации о физическом лице, управлявшем транспортным средством, находящимся в пользовании юридического лица, в момент совершения административного правонарушения).

Согласно решению, Баладжарский муниципалитет Бинагадинского района оштрафован на 300 манатов.

Муниципалитет подал апелляционную жалобу.