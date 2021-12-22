ГДП обратилась к водителям в связи с нестабильными погодными условиями

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) просит водителей быть внимательными при управлении транспортными средствами.

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) просит водителей быть внимательными при управлении транспортными средствами.

Как сообщили Report в управления информации ГУГДП, учитывая дождливые погодные условия, ГДП просит водителей быть внимательными при управлении транспортными средствами, в частности, обеспечить соответствие шин сезону, правильно оценивать метеорологические условия во время движения и строго соблюдать правила дорожного движения.

"Другие участники движения, в основном пешеходы, должны более строго соблюдать правила безопасности в связи с неблагоприятными погодными условиями, не подвергать опасности ни свою, ни чужие жизни", - говорится в заявлении.

Напомним, что согласно информации Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов, 23-24 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается мокрый снег, а в горных и предгорных районах северных и западных регионов республики местами выпадет снег, а дороги заледенеют.