ГДП обратилась к водителям в связи с нестабильными погодными условиями

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) просит водителей быть внимательными при управлении транспортными средствами.
Как сообщили Report в управления информации ГУГДП, учитывая дождливые погодные условия, ГДП просит водителей быть внимательными при управлении транспортными средствами, в частности, обеспечить соответствие шин сезону, правильно оценивать метеорологические условия во время движения и строго соблюдать правила дорожного движения.
"Другие участники движения, в основном пешеходы, должны более строго соблюдать правила безопасности в связи с неблагоприятными погодными условиями, не подвергать опасности ни свою, ни чужие жизни", - говорится в заявлении.
Напомним, что согласно информации Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов, 23-24 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается мокрый снег, а в горных и предгорных районах северных и западных регионов республики местами выпадет снег, а дороги заледенеют.