О нас
Report Georgia
Аудио новости

ГДП обратилась к водителям в связи с нестабильными погодными условиями

ГДП обратилась к водителям в связи с нестабильными погодными условиями Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) просит водителей быть внимательными при управлении транспортными средствами.
Происшествия
22 декабря 2021 г. 10:00
ГДП обратилась к водителям в связи с нестабильными погодными условиями

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) просит водителей быть внимательными при управлении транспортными средствами.

Как сообщили Report в управления информации ГУГДП, учитывая дождливые погодные условия, ГДП просит водителей быть внимательными при управлении транспортными средствами, в частности, обеспечить соответствие шин сезону, правильно оценивать метеорологические условия во время движения и строго соблюдать правила дорожного движения.

"Другие участники движения, в основном пешеходы, должны более строго соблюдать правила безопасности в связи с неблагоприятными погодными условиями, не подвергать опасности ни свою, ни чужие жизни", - говорится в заявлении.

Напомним, что согласно информации Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов, 23-24 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается мокрый снег, а в горных и предгорных районах северных и западных регионов республики местами выпадет снег, а дороги заледенеют.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке DYP qeyri-sabit hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə xəbərdarlıq edib

Самое важное

Министр: Контролируем ситуацию на границе и территориях, где временно находятся миротворцы
Министр: Контролируем ситуацию на границе и территориях, где временно находятся миротворцы
22 декабря 2021 г. 08:54
За последние 8 лет заново отстроены 90% военных объектов Азербайджанской армии
За последние 8 лет заново отстроены 90% военных объектов Азербайджанской армии
22 декабря 2021 г. 03:33
Военнослужащий Азербайджанской армии погиб от удара током
Военнослужащий Азербайджанской армии погиб от удара током
21 декабря 2021 г. 18:37
В связи с возвращением в Карабах создается новая электронная система управления
В связи с возвращением в Карабах создается новая электронная система управления
21 декабря 2021 г. 14:44
Министр образования: Образовательная деятельность станет единой и централизованной
Министр образования: Образовательная деятельность станет единой и централизованной
21 декабря 2021 г. 10:58
Двое азербайджанских военнослужащих возвращены обратно
Двое азербайджанских военнослужащих возвращены обратно
20 декабря 2021 г. 22:12
Созданы Карабахское и Восточно-Зангезурское управления образования
Созданы Карабахское и Восточно-Зангезурское управления образования
20 декабря 2021 г. 14:42
Государственные детские сады вновь переданы в ведение Министерства образования
Государственные детские сады вновь переданы в ведение Министерства образования
20 декабря 2021 г. 14:15
Генпрокуратура: В движении вертолета по маршруту нарушений закона не выявлено
Генпрокуратура: В движении вертолета по маршруту нарушений закона не выявлено
20 декабря 2021 г. 13:04
Глава следственной группы: В технических показателях вертолета погрешностей не было
Глава следственной группы: В технических показателях вертолета погрешностей не было
20 декабря 2021 г. 13:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi