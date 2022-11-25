ГДП: Центры технического осмотра в Баку будут работать круглосуточно

В целях оказания владельцам транспортных средств беспрерывных и более качественных услуг, а также обеспечения гражданской удовлетворенности с 25 ноября центры технического осмотра Главного управления государственно дорожной полиции, расположенные в поселк

В целях оказания владельцам транспортных средств беспрерывных и более качественных услуг, а также обеспечения гражданской удовлетворенности с 25 ноября центры технического осмотра Главного управления государственной дорожной полиции, расположенные в поселке Забрат Сабунчинского района столицы и на Локбатанском круге, переходят на круглосуточный режим работы.

Об этом Report сообщили в Управлении.

Владельцы и водители транспортных средств смогут в любое время суток обращаться в указанные центры техосмотра.

В то же время это создаст возможность для прохождения техосмотра водителями и владельцами грузовых транспортных средств, въезд и движение которых в Баку имеет временные ограничения в соответствии с решением соответствующей комиссии Кабинета министров.