    ГДП: Большинство наездов происходит из-за перехода дороги пешеходами в неустановленных местах

    Происшествия
    • 14 ноября, 2025
    • 09:54
    ГДП: Большинство наездов происходит из-за перехода дороги пешеходами в неустановленных местах

    Несоблюдение правил дорожного движения нередко приводит к тяжелым и необратимым последствиям.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Главного управления дорожной полиции к пешеходам.

    "Наблюдения показывают, что большинство аварий с наездом на пешеходов происходит из-за перехода дороги в неустановленных местах, внезапного выхода перед транспортными средствами, недостаточной оценки обстановки при переходе, а также в целом из-за игнорирования правил", - говорится в обращении.

    Главное управление дорожной полиции напоминает пешеходам, что с точки зрения безопасности важно переходить дорогу только по пешеходным переходам, пользоваться подземными и надземными переходами, соблюдать сигналы светофора и перед началом движения устанавливать визуальный контакт с водителями:

    "Использование мобильного телефона и наушников при переходе дороги отвлекает внимание и повышает риск аварии. Также внезапный выход на проезжую часть перед стоящим автомобилем или попытка перебежать дорогу могут в один момент привести к трагедии, поскольку в таких условиях водителю практически невозможно своевременно заметить пешехода и совершить маневр".

    Главное управление дорожной полиции еще раз призывает пешеходов строго соблюдать правила, быть внимательными и ответственными при переходе дороги.

