ГДП: Большинство наездов происходит из-за перехода дороги пешеходами в неустановленных местах

Несоблюдение правил дорожного движения нередко приводит к тяжелым и необратимым последствиям.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Главного управления дорожной полиции к пешеходам.

"Наблюдения показывают, что большинство аварий с наездом на пешеходов происходит из-за перехода дороги в неустановленных местах, внезапного выхода перед транспортными средствами, недостаточной оценки обстановки при переходе, а также в целом из-за игнорирования правил", - говорится в обращении.

Главное управление дорожной полиции напоминает пешеходам, что с точки зрения безопасности важно переходить дорогу только по пешеходным переходам, пользоваться подземными и надземными переходами, соблюдать сигналы светофора и перед началом движения устанавливать визуальный контакт с водителями:

"Использование мобильного телефона и наушников при переходе дороги отвлекает внимание и повышает риск аварии. Также внезапный выход на проезжую часть перед стоящим автомобилем или попытка перебежать дорогу могут в один момент привести к трагедии, поскольку в таких условиях водителю практически невозможно своевременно заметить пешехода и совершить маневр".

Главное управление дорожной полиции еще раз призывает пешеходов строго соблюдать правила, быть внимательными и ответственными при переходе дороги.