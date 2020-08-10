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Report Georgia

244 участника движения привлечены к административной ответственности

244 участника движения привлечены к административной ответственности Предотвращены попытки пересечения без разрешения пунктов при помощи 3 540 транспортных средств
Происшествия
10 августа 2020 г. 16:27
244 участника движения привлечены к административной ответственности

Главное управление государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел распространило информацию о количестве участников дорожного движения, привлеченных к административной ответственности за нарушения 8-9 августа особого карантинного режима, и принятых мерах.

Как сообщили Report в управлении, за нарушение ужесточенного особого карантинного режима, введенного на территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран, Евлах, Масаллы, Джалилабад и Абшеронского, Бардинского, Хачмазского, Геранбойского, Гейгельского и Сальянского районов для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) с целью предотвращения распространения инфекции коронавируса, с 00:00 8 августа до 00:00 10 августа в целом 244 человека, находившихся в транспортных средствах, были привлечены к административной ответственности, 137 человека из них – по статье 211.1. Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики, 107 человек – за неиспользование средств индивидуальной защиты в такси и автобусах по статье 211.2 данного Кодекса.

В выходные с карантинного пропускного поста на 52-м километре дороги Баку-Губа были возвращены 1 260 автомобилей, 400 – в направлении района, 860 – столицы, с поста на 31-м километре дороги Баку-Шамаха-Евлах – 1 235 автомобилей, 280 – в направлении района, 955 – столицы, с пропускного поста на 65-м километре дороги Баку-Газах-Грузия – 1 045 автомобилей, 535 – в направлении района, 510 – столицы. В целом были предотвращены попытки пересечения без разрешения пунктов при помощи 3 540 транспортных средств.

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Версия на азербайджанском языке DYP: 244 hərəkət iştirakçısı inzibati məsuliyyətə cəlb edilib

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