О нас
Report Georgia
Аудио новости

Гаджиев: Система безопасности МВД стала щитом от имущественных преступлений

Гаджиев: Система безопасности МВД стала щитом от имущественных преступлений Благодаря возможностям системы безопасности, в прошлом году охранными структурами были предотвращены попытки кражи из 170 охраняемых домов и объектов
Происшествия
22 января 2021 г. 13:44
Гаджиев: Система безопасности МВД стала щитом от имущественных преступлений
0 : 00
0 : 00

Комплексные профилактические мероприятия органов внутренних дел против случаев краж остаются в центре внимания.

Об этом в ответ на запрос Report сказал начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД Азербайджана, майор полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, Главное управление охраны МВД надежно работает в соответствии с самыми современными требованиями и стандартами:

"Система безопасности, установленная в 22 194 объектах, 6 815 квартирах, взятых под охрану по всей республике, стала щитом от имущественных преступлений.

Благодаря возможностям системы безопасности, в прошлом году охранными структурами были предотвращены попытки кражи из 170 охраняемых домов и объектов, "по горячим следам" в качестве подозреваемых были задержаны и переданы следственным органам 74 человека. Кроме того, охранной полицией были выявлены и задержаны 237 подозреваемых в совершении преступления, 87 разыскиваемых лиц и 1 284 нарушителя общественного порядка".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ötən il Azərbaycanda ictimai qaydanı pozan 1 284 nəfər saxlanılıb

Новости партнеров

Самое читаемое

Чавушоглу: Поездки в Карабах должны разрешаться Азербайджаном, а не российскими миротворцами
Чавушоглу: Поездки в Карабах должны разрешаться Азербайджаном, а не российскими миротворцами
15 января 2021 г. 18:43
Привитый от COVID-19 министр: Вакцина достаточно безопасна
Привитый от COVID-19 министр: Вакцина достаточно безопасна
18 января 2021 г. 12:05
В Азербайджане смягчается карантинный режим
В Азербайджане смягчается карантинный режим
16 января 2021 г. 10:51
Оперштаб снял ограничения на следующие виды деятельности
Оперштаб снял ограничения на следующие виды деятельности
16 января 2021 г. 11:04
Азербайджан подал в Европейский суд межгосударственный иск против Армении
Азербайджан подал в Европейский суд межгосударственный иск против Армении
16 января 2021 г. 17:17
В Баку выпадет снег, дороги заледенеют
В Баку выпадет снег, дороги заледенеют
16 января 2021 г. 13:41
Минобразования прокомментировало информацию о возобновлении занятий в школах
Минобразования прокомментировало информацию о возобновлении занятий в школах
19 января 2021 г. 12:43
Видеокадры из села Гасымлы Агдамского района
ФотоВидеокадры из села Гасымлы Агдамского района
15 января 2021 г. 17:19
В Азербайджане в отношении еще одного армянского террориста возбуждено уголовное дело
В Азербайджане в отношении еще одного армянского террориста возбуждено уголовное дело
18 января 2021 г. 18:19
Помощник президента: В сфере образования ожидаются определенные послабления
Помощник президента: В сфере образования ожидаются определенные послабления
16 января 2021 г. 12:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi