Гаджиев: Система безопасности МВД стала щитом от имущественных преступлений

Благодаря возможностям системы безопасности, в прошлом году охранными структурами были предотвращены попытки кражи из 170 охраняемых домов и объектов

Комплексные профилактические мероприятия органов внутренних дел против случаев краж остаются в центре внимания.

Об этом в ответ на запрос Report сказал начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД Азербайджана, майор полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, Главное управление охраны МВД надежно работает в соответствии с самыми современными требованиями и стандартами:

"Система безопасности, установленная в 22 194 объектах, 6 815 квартирах, взятых под охрану по всей республике, стала щитом от имущественных преступлений.

Благодаря возможностям системы безопасности, в прошлом году охранными структурами были предотвращены попытки кражи из 170 охраняемых домов и объектов, "по горячим следам" в качестве подозреваемых были задержаны и переданы следственным органам 74 человека. Кроме того, охранной полицией были выявлены и задержаны 237 подозреваемых в совершении преступления, 87 разыскиваемых лиц и 1 284 нарушителя общественного порядка".