Гаджибала Абуталыбов: На первом этапе пострадавшим окажут помощь в размере 1000 манат

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Глава исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов побывал на месте пожара.

Как сообщает Report, мэр столицы встретился с жильцами сгоревшего здания и заявил, что на первом этапе погорельцам будет выдано 1000 манат: "Пострадавших разместят в коттеджах, им будет оказана вся необходимая помощь. В связи с этим уже создана государственная комиссия".

Отметим, что сегодня в жилом здании на проспекте Азадлыг, 200/36 в Бинагадинском районе произошел пожар. В результате погибли 14 человек, а более 50-ти пострадали.