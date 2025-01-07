G1: ВВС Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося самолета AZAL

Центр расследования и предоставления авиационных происшествий ВВС Бразилии завершил расшифровку записей бортовых самописцев (черных ящиков) самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего катастрофу близ казахстанского города Актау.

Центр расследования и предоставления авиационных происшествий ВВС Бразилии завершил расшифровку записей бортовых самописцев (черных ящиков) самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего катастрофу близ казахстанского города Актау.

Как передает Report , об этом бразильскому порталу G1 сообщили источники в ведомстве.

"Завершены извлечение, сбор и проверка данных из двух самописцев", - сказали они.

При этом, отметила газета O Globo, ведомство уже отправило соответствующую информацию властям Казахстана.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.

Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева звание Национального героя Азербайджана присвоено погибшим членам экипажа - Игорю Ивановичу Кшнякину, Александру Георгиевичу Кальянинову, Хокуме Джалил гызы Алиевой. Выжившие при крушении члены экипажа Зульфигар Сардар оглу Асадов и Айдан Вагиф гызы Рагимли были награждены орденом "Рашадат" 1-й степени.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства.