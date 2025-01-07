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G1: ВВС Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося самолета AZAL

G1: ВВС Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося самолета AZAL Центр расследования и предоставления авиационных происшествий ВВС Бразилии завершил расшифровку записей бортовых самописцев (черных ящиков) самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего катастрофу близ казахстанского города Актау.
Происшествия
7 января 2025 г. 00:48
G1: ВВС Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося самолета AZAL

Центр расследования и предоставления авиационных происшествий ВВС Бразилии завершил расшифровку записей бортовых самописцев (черных ящиков) самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего катастрофу близ казахстанского города Актау.

Как передает Report, об этом бразильскому порталу G1 сообщили источники в ведомстве.

"Завершены извлечение, сбор и проверка данных из двух самописцев", - сказали они.

При этом, отметила газета O Globo, ведомство уже отправило соответствующую информацию властям Казахстана.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.

Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева звание Национального героя Азербайджана присвоено погибшим членам экипажа - Игорю Ивановичу Кшнякину, Александру Георгиевичу Кальянинову, Хокуме Джалил гызы Алиевой. Выжившие при крушении члены экипажа Зульфигар Сардар оглу Асадов и Айдан Вагиф гызы Рагимли были награждены орденом "Рашадат" 1-й степени.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства.

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Версия на азербайджанском языке G1: Braziliya HHQ AZAL-ın qəzaya uğramış təyyarəsinin qara qutularının açılmasını başa çatdırıb

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