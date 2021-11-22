Фикрет Мамедов: Ожидается применение амнистии в отношении почти 15 тыс. человек

"Накануне первой годовщины Победы Милли Меджлис по инициативе главы государства принял Постановление “Об объявлении амнистии по случаю 8 Ноября – Дня Победы”, что приумножило радость нашего народа. Этот акт об амнистии, принятый как продолжение гуманной п

"Накануне первой годовщины Победы Милли Меджлис по инициативе главы государства принял Постановление “Об объявлении амнистии по случаю 8 Ноября – Дня Победы”, что приумножило радость нашего народа. Этот акт об амнистии, принятый как продолжение гуманной политики, основа которой была заложена в нашей стране общенациональным лидером, по масштабам сферы применения отличается от всех остальных аналогичных актов. Так, он распространяется на дела, находящиеся, как на стадии расследования, так и в суде. Наряду с этим, ожидается применение органами юстиции, в том числе пенитенциарной и пробационной службами, амнистии в отношении почти 15 тысяч человек".

Как передает Report, об этом сказано в статье министра юстиции Азербайджанской Республики, председателя Судебно-правового совета, государственного советника юстиции I степени Фикрета Мамедова в АЗЕРТАДЖ.

"В целях обеспечения организованного и четкого исполнения акта об амнистии по Министерству юстиции сразу же был подписан соответствующий приказ, организован повседневный контроль за его исполнением, создана мониторинговая группа для оперативного рассмотрения обращений по этому поводу, приняты другие конкретные меры.

Как результат, министерство с первого же дня приступило к применению амнистии. На сегодняшний день амнистия охватила около 1 300 человек.

В целях доведения до общественности гуманной сути акта об амнистии проведен "круглый стол" с участием ответственных сотрудников министерства. В СМИ и интернет-ресурсах опубликовано около 300 сообщений о заявлениях, прозвучавших на мероприятии, вызвавшем большой общественный интерес.

В целом, в рамках мер по гуманизации политики наказания в нашей стране в последние годы по инициативе главы государства в уголовное законодательство внесены важные изменения, многие деяния декриминализированы, установлены наказания, альтернативные лишению свободы, некоторые наказания облегчены, закреплена новая мера наказания - ограничение свободы.

В результате данных изменений 2 200 осужденных полностью освобождены от наказания, а 3500 осужденным сокращен срок наказания.

Сразу после начала пандемии в прошлом году подавляющее большинство осужденных старше 65 лет, входящих в группу риска, были помилованы Президентом Азербайджана. Одновременно в отношении 1 500 обвиняемых изменена мера пресечения в виде ареста. А Распоряжение о помиловании, подписанное в нынешнем году накануне Новруз байрамы, отличаясь широтой охвата, коснулось 650 человек", - отметил Фикрет Мамедов.