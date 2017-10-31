Фадая Лачын: Уже несколько лет мы были любовниками

Баку. 31 октября. REPORT.AZ Певица Фадая Лачын (Мамедова Фадая Барис гызы) призналась в суде, что была любовницей заключенного Этибара Мамедова по прозвищу "Годжа".

Как сообщает Report, хотя на прошедшем вчера под председательством судьи Бабека Панахова заседании в Насиминском районном суде певица заявила, что не считает себя виновной, она призналась, что уже несколько лет они с Э.Мамедовым любовники. Ф.Лачын заявила, что в последний раз они встречались два месяца назад: "Я не знала о побеге Этибара из поезда. Он об этом не сообщал мне. В последний раз мы встречались два месяца назад".

Отметим, что Ф.Лачын обвиняется в оказании помощи в побеге члену организованной преступной группировки, заключенному Э.Мамедову по прозвищу "Годжа".

В отношении певицы возбуждено уголовное дело по ст. 304.2.1 УК.

Решением Насиминского районного суда в отношении Ф.Лачын избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца. В случае доказательства ее вины, певицу ждет тюремное заключение сроком от 2 до 6 лет.

Напомним, что доставленные в Баку в специальном вагоне поезда Баку-Астара-Баку заключенные Али Агами и Этибар Мамедов совершили побег.

Дело обвиняемых в умышленном убийстве беглецов А.Агами и Э.Мамедова рассматривается в Лянкяранском суде по тяжким преступлениям. На прошлой неделе гособвинитель потребовал для каждого из них по 19 лет тюремного заключения.

Ночью 22 октября оба были доставлены на поезде из Лянкярана в Баку. Утром 23 октября на станции Баладжары, когда в сопровождении сотрудников Пенитенциарной службы мужчин выводили из вагона поезда, А.Агами и Э.Мамедов сбежали.

По факту в Следственном управлении по особо тяжким делам Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 304.2 (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.